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Зеленський показав фото звільнених з полону українців

29 червня 2024 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повернення полонених українців 28 червня — Володимир Зеленський показав фото
Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото повернення українців із російського полону. Виснажені, але щасливі опинитися на рідній землі.

Відповідні кадри Володимир Зеленський оприлюднив у суботу, 29 червня, Telegram.

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Фото повернених полонених в Україну 

Як відомо, додому в Україну вдалося повернути десятьох полонених українців, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого захопили в Криму ще 2021 року, священники Української греко-католицької церкви, цивільні особи, що перебували в полоні ще з 2017-2018 років, а також пʼятеро громадян, захоплених на території Білорусі.

Повернення українських полонених 28 червня
Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
Скільки полонених вдалося повернути 28 червня
Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
Кого саме з російського полону вдалося повернути 28 червня
Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram
Скільки часу українці,який повернули додому 28 червня, перебували в російському полоні
Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Нагадаємо, що в вівторок, 25 червня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 90 українських захисників. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі", полонені з ЧАЕС та п'ятеро захисників Харківської області

Також кадри зустрічі зі звільненими бійцями оприлюднили соцмережі. Захисники не стримували емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з рідними та близькими і плакали, коли чули українську мову.

Додамо, що нещодавно українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. За словами фотографів, це була найважча зйомка за останні пів року.

Володимир Зеленський
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війна
Росія

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