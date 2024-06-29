Повернення полонених українців 28 червня — Володимир Зеленський показав фото

Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото повернення українців із російського полону. Виснажені, але щасливі опинитися на рідній землі.

Відповідні кадри Володимир Зеленський оприлюднив у суботу, 29 червня, Telegram.

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Як відомо, додому в Україну вдалося повернути десятьох полонених українців, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, якого захопили в Криму ще 2021 року, священники Української греко-католицької церкви, цивільні особи, що перебували в полоні ще з 2017-2018 років, а також пʼятеро громадян, захоплених на території Білорусі.

Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Повернення українців із російського полону. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Нагадаємо, що в вівторок, 25 червня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 90 українських захисників. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі", полонені з ЧАЕС та п'ятеро захисників Харківської області.

Також кадри зустрічі зі звільненими бійцями оприлюднили соцмережі. Захисники не стримували емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з рідними та близькими і плакали, коли чули українську мову.

Додамо, що нещодавно українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. За словами фотографів, це була найважча зйомка за останні пів року.