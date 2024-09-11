Зеленський заявив, що план перемоги України повинен бути представлений до другого Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський наголосив, що план перемоги України повинен бути презентований до другого Саміту миру. Він заявив, що це необхідно, змусити РФ до дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві середу, 11 вересня.

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План перемоги України

Зеленський також зазначив, що перед його міжнародним представленням план буде обговорено з президентом США Джо Байденом. Глава української держави підкреслив, що успішність плану значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів.

"Думаю, усі розуміють, що є обсяг впливу, обсяг допомоги. Тому, саме тут немає ніяких зайвих слів. Мені здається, зрозуміло, чому в такому порядку я це буду робити", — заявив президент.