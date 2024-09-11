Зеленский встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем 11 сентября

Президент Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили вопросы гуманитарного разминирования и послевоенного обновления Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в среду, 11 сентября.

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Глава государства поблагодарил главу правительства Республики Хорватия за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Лидеры обсудили гуманитарное разминирование загрязненных территорий. Также Зеленский отметил лидерскую роль Хорватии в этом процессе и поблагодарил за инициативу проведения донорских конференций по разминированию.

Отдельное внимание во время встречи было уделено послевоенному восстановлению и восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Ключевые темы нашего разговора — гуманитарное разминирование, послевоенное восстановление и восстановление энергообъектов", — сообщил президент.

Также глава государства поблагодарил Хорватию за поддержку Украины. Отдельно он выразил благодарность за объявленный сегодня, 11 сентября, 11-й пакет военной помощи.

Зеленский и Пленкович. Фото: Офис президента

Флаги Украины и Хорватии. Фото: Офис президента