Зеленский встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем 11 сентября

Зеленский встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили вопросы гуманитарного разминирования и послевоенного обновления Украины.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram в среду, 11 сентября.
Зеленский встретился с премьером Хорватии
Глава государства поблагодарил главу правительства Республики Хорватия за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Лидеры обсудили гуманитарное разминирование загрязненных территорий. Также Зеленский отметил лидерскую роль Хорватии в этом процессе и поблагодарил за инициативу проведения донорских конференций по разминированию.
Отдельное внимание во время встречи было уделено послевоенному восстановлению и восстановлению энергетической инфраструктуры.
"Провел встречу с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Ключевые темы нашего разговора — гуманитарное разминирование, послевоенное восстановление и восстановление энергообъектов", — сообщил президент.
Также глава государства поблагодарил Хорватию за поддержку Украины. Отдельно он выразил благодарность за объявленный сегодня, 11 сентября, 11-й пакет военной помощи.
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