Второй саммит мира с вероятным участием России состоится в ноябре, — Le Monde

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей в этом месяце запланированной встрече с президентом США Джо Байденом. Он также озвучил намерения организовать Второй саммит мира в ноябре.

Об этом сообщило издание Le Monde в пятницу, 13 сентября.

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Зеленский о встрече с Байденом

На этой встрече Зеленский намерен представить свой "план победы", направленный на завершение войны с Россией. Хотя детали плана остаются неизвестными, президент отметил, что речь идет о "системе взаимосвязанных решений, которые дадут Украине достаточно власти — достаточно, чтобы перевести эту войну на курс в мир".

"Планируется моя встреча с президентом Джо Байденом. Я представлю ему план победы", — заявил глава государства.

Зеленский о Втором саммите мира

Заявление президента по поводу предстоящей встречи с Байденом прозвучало через месяц после начала операции украинских военных в Курской области России. Президент отметил, что эта операция частично преследовала цель заставить Россию к проведению "честных" переговоров.

Также Зеленский анонсировал проведение в ноябре Второго саммита мира, на котором он планирует представить свое видение прекращения войны. Планируется пригласить на него и Россию.