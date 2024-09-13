Другий саміт миру за ймовірною участю Росії відбудеться в листопаді, — Le Monde

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заплановану зустріч з президентом США Джо Байденом, яка відбудеться цього місяця. Він також озвучив наміри організувати Другий саміт миру в листопаді.

Про це повідомило видання Le Monde у п'ятницю, 13 вересня.

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Зеленський про зустріч з Байденом

На цій зустрічі Зеленський має намір представити свій "план перемоги", спрямований на завершення війни з Росією. Хоча деталі плану залишаються невідомими, президент зазначив, що йдеться про "систему взаємопов’язаних рішень, які дадуть Україні достатньо влади — достатньо, щоб перевести цю війну на курс до миру".

"Планується моя зустріч із президентом Джо Байденом. Я представлю йому план перемоги", — заявив глава держави.

Зеленський про Другий саміт миру

Заява президента щодо майбутньої зустрічі з Байденом пролунала через місяць після початку операції українських військових у Курській області Росії. Президент зазначив, що ця операція частково мала на меті змусити Росію до проведення "чесних" переговорів.

Також Зеленський анонсував проведення в листопаді Другого саміту миру, на якому він планує представити своє бачення припинення війни. Планується запросити на нього й Росію.