Увольнение министр — как повлияет на Украину перезагрузка правительства

Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: kmu.gov.ua

Недавно в Украине произошла "большая перезагрузка" правительства, которая связана с вызовами, ожидающими нашу страну уже осенью. Однако ряд мировых СМИ считают, что особых изменений не произошло.

Об этом сообщает Politico.

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Ссылаясь на анонимного украинского чиновника, издание отметило, что недавние правительственные изменения это лишь "передвижение стульев", ведь никаких новых лиц не появилось, только сменились должности.

"Не были добавлены никакие свежие лица из промышленности, гражданского общества или академических кругов — то, чего правительство настаивало в течение некоторого времени. И это проблема", — сказал чиновник.

В материале говорится, что Зеленский еще с весны "подогревал" ожидания серьезных изменений в правительстве и "пытался поднять падший дух на фоне падения личных рейтингов и усталой нации, которая все более открыто подвергала сомнению его лидерство".

"Конечно, хвалили его за то, что он выстоял, когда российские танки шли на Киев. И украинцы останутся благодарными за его первые ежедневные сообщения во время войны, сплотившие нацию — так же как бурные парламентские речи Черчилля усилили сопротивление Британии. Но война не утолила довоенное популистское нетерпение Зеленского относительно сложностей правления, а также не научила его воздерживаться от советов тех, кто не компетентен в определенной области", — пишет Politico.