Война в Украине — Зеленский оценил эффективность операции в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Фото: ОП

Соотношение снарядов ВСУ изменилось с 1:12 в пользу россиян до 1:2,5. Такая ситуация связана с успехами украинской операции в Курской области России.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 13 сентября.

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Президент заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении. Он добавил, что операция ВСУ на территории Курской области также связана с этим.

"Я считаю, что в течение последней недели немного выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровске", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что в начале Курской операции дефицит снарядов для украинских войск в Донецкой области был в соотношении 1:12 в пользу российских сил. Сейчас, по его словам, этот показатель улучшился до 1:2,5.

"Мы понимаем, что нам нужно больше, чем россиянам, если мы хотим остановить и восстанавливать наши положения. Однако 1:12 это гораздо сложнее, чем 1:2,5. Я считаю, что это успех той части операции, которая называется Курск, — подчеркнул Президент Украины.