Війна в Україні — Зеленський оцінив ефективність операції в Курській області

Президент України Володимир Зеленський на відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Фото: ОП

Наразі співвідношення снарядів ЗСУ змінилося з 1:12 на користь росіян до 1:2,5. Така ситуація пов'язана з успіхами української операції в Курській області Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у п'ятницю, 13 вересня.

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Президент заявив про покращення ситуацію на Покровському напрямку. Він додав, що операція ЗСУ на території Курської області також пов'язана з цим.

"Я вважаю, що протягом останнього тижня трішки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровськ", — зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на початку Курської операції дефіцит снарядів для українських військ на Донеччині був у співвідношенні 1:12 на користь російських сил. Наразі, за його словами, цей показник покращився до 1:2,5.

"Ми розуміємо, що нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наші положення. Однак 1:12 це набагато складніше, ніж 1:2,5. Я вважаю, що це успіх тієї частини операції, яка називається Курськ", — підкреслив Президент України.