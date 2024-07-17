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Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников

17 июля 2024 15:22
Галина Шподарева - редактор
Обмен пленными 17 июля — в Украину вернулись 95 защитников
Обмен военнопленными 17 июля. Фото: Zelenskiy / Official
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 украинских защитников. Во время этого обмена удалось вернуть домой военных Вооруженных сил Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников. 

Об этом президент Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в среду, 17 июля. 

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Публикация Владимира Зеленського. Фото: скриншот

В Украине состоялся очередной обмен пленными

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", — написал Зеленский. 

Президент Украины поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Объединенные Арабские Эмираты. Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников при посредничестве в этом освобождении.

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", — отметил украинский лидер. 

Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников - фото 2
54-й обмен военнопленными. Фото: Zelenskiy / Official

Сегодня прошел 54-й обмен военнопленными

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из российского плена удалось вернуть 3405 человек. Все освобожденные на этот раз — мужчины: 88 рядовых и сержантов, 7 офицеров

Среди них 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, 7 из Сил территориальной обороны, 5 пограничников, 2 из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников - фото 3
Обмен военнопленными 17 июля. Фото: Zelenskiy / Official

"Среди наших ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них 13 — защитники "Азовстали"), 41 воевал на Донецком направлении, по 9 — на Луганском и Запорожском, по 3 — на Херсонском и Харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной громады попал в плен к российским военнослужащим-бурятам", — рассказали в КШППВ.

Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников - фото 2
Публикация Кординационного штаба. Фото: скриншот

Как рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, работники Офиса омбудсмена находятся на месте осуществления обмена, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом, и Женевских конвенций. 

Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию.

Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 защитников - фото 3
Публикация Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных

Также мы писали, что 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

А генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию, о чем стало известно от самих освобожденных бойцов ВСУ.

Владимир Зеленский Украина военные пленные президент защитники военнослужащие

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