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Зеленский сообщил, что в Украину прибыл еще один Patriot — детали

21 июля 2024 22:38
Галина Шподарева - редактор
В Украину прибыл обещанный Германией Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. Ключевые вопросы — по каким направлениям и чего не хватает военным. Также Президент сообщил, что в Украине появился еще один Patriot.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в воскресенье, 21 июля.

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Доклады Сырского и Олещука

Доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука касался работы огневых групп — по сбиванию "шахедов" и противодействию российским ракетам.

"Сейчас уже мы можем сказать - есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее — больше силы для Украины", — отметил Президент Украины. 

Также Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Зеленского, главком сам объезжал часть бригад, чтобы выяснить, чего именно не хватает на каждом направлении. Изучалось распределение снарядов и количество дронов. 

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Сообщение Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, россияне не прекращают атаки по каждому из направлений на фронте. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боестолкновений. Больше всего атак произошло на Покровском, Северском, Торецком и Кураховском направлениях.

Также мы писали, что в ночь на 21 июля Украина подверглась очередной воздушной атаке со стороны России. Оккупанты запустили десятки дронов и несколько ракет. Силам ПВО удалось сбить 35 "шахедов".

Ранее сообщалось, что Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, обещанным Германией.

Недавно Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot. 

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