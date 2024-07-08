Допомога Україні — Німеччина передала Україні Patriot й іншу техніку

Система ППО Patriot. Фото: НАТО/Грегорі Френі

Німеччина у понеділок, 8 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

боєкомплект до танків Leopard 1;

ЗРК Patriot та ракети до нього;

2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;

10 броньовиків і 3 патрульних джипа;

55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard;

термінали супутникового зв’язку;

окуляри нічного бачення,

штурмові і снайперські гвинтівки,

кулемети і патрони до них,

димові шашки,

вибухівку та детонатори.

Нагадаємо, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.