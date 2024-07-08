Допомога Україні — Німеччина передала Україні Patriot й іншу техніку

Німеччина передала Україні Patriot й не тільки — що входить в новий пакет допомоги
Німеччина у понеділок, 8 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.
Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Допомога від Німеччини
Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:
- боєкомплект до танків Leopard 1;
- ЗРК Patriot та ракети до нього;
- 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
- 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
- 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
- 10 автономних морських катерів;
- 4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;
- 10 броньовиків і 3 патрульних джипа;
- 55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard;
- термінали супутникового зв’язку;
- окуляри нічного бачення,
- штурмові і снайперські гвинтівки,
- кулемети і патрони до них,
- димові шашки,
- вибухівку та детонатори.
Нагадаємо, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.
Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.
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