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Німеччина передала Україні Patriot й не тільки — що входить в новий пакет допомоги

8 липня 2024 20:39
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Бригадир Софія
редактор
Допомога Україні — Німеччина передала Україні Patriot й іншу техніку
Система ППО Patriot. Фото: НАТО/Грегорі Френі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Німеччина у понеділок, 8 липня, оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Загалом до нового пакету військової допомоги для України увійшло таке озброєння:

  • боєкомплект до танків Leopard 1;
  • ЗРК Patriot та ракети до нього;
  • 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
  • 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
  • 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
  • 10 автономних морських катерів;
  • 4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;
  • 10 броньовиків і 3 патрульних джипа;
  • 55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard;
  • термінали супутникового зв’язку; 
  • окуляри нічного бачення,
  • штурмові і снайперські гвинтівки,
  • кулемети і патрони до них,
  • димові шашки,
  • вибухівку та детонатори.

Нагадаємо, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Раніше ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс намагається  зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Німеччина війна українці Україна ППО війна в Україні Patriot

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