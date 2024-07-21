В Україну прибув обіцяний Німеччиною Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на фронті. Ключові питання — на яких напрямках та чого не вистачає військовим. Також Президент повідомив, що в Україну прибув ще один Patriot.

Про це Зеленський повідомив в соцмережах у неділю, 21 липня.

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Доповіді Сирського та Олещука

Доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука стосувалася роботи вогневих груп — по збиттю "шахедів" та протидії російським ракетам.

"Зараз уже ми можемо сказати — є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше — більше сили для України", — зазначив Президент України.

Також Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами Зеленського, головком сам об’їжджав частину бригад, аби з'ясувати, чого саме не вистачає на кожному напрямку. Вивчався розподіл снарядів та кількість дронів.

Допис Президента України Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни не припиняють атаки на кожному з напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 112 боєзіткнень. Найбільше атак відбулося на Покровському, Сіверському, Торецькому та Курахівському напрямках.

Також ми писали, що у ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Окупанти запустили десятки дронів та кілька ракет. Силам ППО вдалося збити 35 "шахедів".

Раніше повідомлялося, що Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною.

Нещодавно Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.