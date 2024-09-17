Владимир Зеленский поздравил спасателей Украины с профессиональным праздником

Спасатель тушит пожар после обстрела Харькова. Фото: ГСЧС Украины

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников с праздником.

Сообщения с поздравлениями обнародовали на Telegram-канале Владимир Зеленского.

Читайте также:

День спасателя ГСЧС

В Украине каждый год, 17 сентября, по указу президента Украины от 2008 года празднуют День спасателя. Спасатели ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем ради спасения других. Они выезжают по вызову на пожары, спасают пострадавших людей и животных во время обстрелов, уничтожают вражеские боеприпасы, тушат, разбирают завалы и помогают животным.

В Украине за время большой войны по состоянию на июнь сообщали о более чем 90 погибших спасателях в результате вражеских атак России.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем спасателя

"Сегодня профессиональный праздник всех спасателей ГСЧС Украины. Людей, прибывающих на места обстрелов одними из первых. Рискуют собой, но помогают другим. Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизнь наших людей !" – написал Зеленский.

Спасатели тушат пожар в Киеве после массированной ракетной атаки. Фото: ГСЧС Украины

Работники ГСЧС разбирают завалы в Краматорске после обстрела. Фото: ГСЧС Украины