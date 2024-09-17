Володимир Зеленський привітав рятівників України з професійним святом

Зеленський привітав рятівників ДСНС України з професійним святом
В Україні 17 вересня відзначають День рятівника Державної служби надзвичайних ситуацій України. Президент України Володимир Зеленський привітав працівників зі святом.
Повідомлення з привітаннями оприлюднили на Telegram-каналі Володимир Зеленського.
День рятівника ДСНС
В Україні щороку 17 вересня за указом президента України від 2008 року святкують День рятівника. Рятувальники щоденно ризикують власним життям та здоров'ям заради порятунку інших. Вони виїжджають за викликом на пожежі, рятують постраждалих людей і тварин під час обстрілів, знищують ворожі боєприпаси, гасять, розбирають завали та допомагають тваринам.
В Україні за час великої війни станом на червень повідомляли про понад 90 загиблих рятувальників внаслідок ворожих атак Росії.
Привітання Володимира Зеленського з Днем рятувальника
"Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей!" — написав Зеленський.
Читайте Новини.LIVE!