Володимир Зеленський привітав рятівників України з професійним святом

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу Харкова. Фото: ДСНС України

В Україні 17 вересня відзначають День рятівника Державної служби надзвичайних ситуацій України. Президент України Володимир Зеленський привітав працівників зі святом.

Повідомлення з привітаннями оприлюднили на Telegram-каналі Володимир Зеленського.

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День рятівника ДСНС

В Україні щороку 17 вересня за указом президента України від 2008 року святкують День рятівника. Рятувальники щоденно ризикують власним життям та здоров'ям заради порятунку інших. Вони виїжджають за викликом на пожежі, рятують постраждалих людей і тварин під час обстрілів, знищують ворожі боєприпаси, гасять, розбирають завали та допомагають тваринам.

В Україні за час великої війни станом на червень повідомляли про понад 90 загиблих рятувальників внаслідок ворожих атак Росії.

Привітання Володимира Зеленського з Днем рятувальника

"Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей!" — написав Зеленський.

Рятувальники гасять пожежу у Києві після масованої ракетної атаки. Фото: ДСНС України

Працівники ДСНС розбирають завали у Краматорську після обстрілу. Фото: ДСНС України