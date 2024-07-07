День ВМС Украины 7 июля — поздравление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

В первое воскресенье июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины . С праздником украинских моряков поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео приветствия он опубликовал в своем блоге в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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"День Военно-Морских сил Украины. День героических воинов, доказавших, что украинское море не будет терпеть российского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота", — приветствует украинских воинов глава государства.

Напомним, ранее военных моряков с профессиональным праздником поздравил министр обороны Украины Рустем Умеров и отметил профессионализм бойцов.

Также в пресс-службе ВМС ВСУ рассказали о результатах успешных операций военных моряков.

В то же время, новый украинский флагман, корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания и тренировки экипажа в Турции, после чего официально войдет в строй.