Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский поздравил украинских моряков с Днем военно-морских сил arrow

Зеленский поздравил украинских моряков с Днем военно-морских сил

7 июля 2024 11:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
День ВМС Украины 7 июля — поздравление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В первое воскресенье июля украинцы отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины . С праздником украинских моряков поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео приветствия он опубликовал в своем блоге в Telegram в воскресенье, 7 июля.

Читайте также:

Поздравление Зеленского с Днем ВМС Украины

"День Военно-Морских сил Украины. День героических воинов, доказавших, что украинское море не будет терпеть российского флота и что врагу не по зубам наша, украинская морская пехота", — приветствует украинских воинов глава государства.

Напомним, ранее военных моряков с профессиональным праздником поздравил министр обороны Украины Рустем Умеров и отметил профессионализм бойцов.

Также в пресс-службе ВМС ВСУ рассказали о результатах успешных операций военных моряков.

В то же время, новый украинский флагман, корвет "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания и тренировки экипажа в Турции, после чего официально войдет в строй.

Владимир Зеленский ВСУ корабль Украина армия моряки флот

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно