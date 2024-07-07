День ВМС України 7 липня — привітання Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

У першу неділю липня українці відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Зі святом українських моряків привітав президент України, Володимир Зеленський.

Відео привітання він опублікував у своєму блозі в Telegram у неділю 7 липня.

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"День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", — вітає українських воїнів глава держави.

Нагадаємо, раніше військових моряків з професійним святом привітав міністр оборони України Рустем Умєров, та відзначив професіоналізм бійців.

Також у пресслужбі ВМС ЗСУ розповіли про результати успішних операцій військових моряків.

Водночас новий український флагман, корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині, після чого офіційно увійде в стрій.