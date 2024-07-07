Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський привітав українських моряків з Днем військово-морських сил arrow

Зеленський привітав українських моряків з Днем військово-морських сил

7 липня 2024 11:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
День ВМС України 7 липня — привітання Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У першу неділю липня українці відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Зі святом українських моряків привітав президент України, Володимир Зеленський. 

Відео привітання він опублікував у своєму блозі в Telegram у неділю 7 липня.

Читайте також:

Привітання Зеленського з Днем ВМС України

"День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", — вітає українських воїнів глава держави.

Нагадаємо, раніше військових моряків з професійним святом привітав міністр оборони України Рустем Умєров, та відзначив професіоналізм бійців.

Також у пресслужбі ВМС ЗСУ розповіли про результати успішних операцій військових моряків.

Водночас новий український флагман, корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже проходить випробування та тренування екіпажу в Туреччині, після чого офіційно увійде в стрій. 

Володимир Зеленський ЗСУ корабель Україна армія моряки флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо