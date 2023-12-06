Зеленский приехал в "Охматдет", чтобы встретиться с ранеными детьми

Владимир Зеленский в "Охматдете". Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День Святого Николая прибыл в "Охматдет", чтобы встретиться с детьми после ранений. В частности, глава государства встретится с ребенком, который первый протезировали в нашем государстве.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Визит Зеленского в "Охматдет"

На День Святого Николая Владимир Зеленский приехал в "Охматдет", чтобы встретиться с детьми, получившими ранения в результате боевых действий.

"Приехал в "Охматдет", чтобы увидеться с детьми, которые лечатся после ранений, услышать об их увлечениях и о них самих. И, в частности, встретиться с Мариной Пономаревой из Херсонской области", — говорится в сообщении.

Как известно, девочка Марина — первый ребенок с военной травмой, протезированный в нашем государстве. Ранее Президент записал для девочки видеоприветствие с днем рождения, в котором пообещал лично встретиться с ней.

"Я горжусь всеми нашими людьми, помогающими украинцам и украинкам преодолевать последствия российских ударов, восстанавливать жизнь. Каждый день мы боремся за то, чтобы украинские дети жили в мирной, независимой Украине, чувствовали себя", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский в День ВСУ почтил память погибших за Украину воинов. Он возложил цветы к Стене памяти павших защитников возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.