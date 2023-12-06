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Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітись з пораненими дітьми

6 грудня 2023 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітись з пораненими дітьми
Володимир Зеленський в "Охматдиті". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський у День Святого Миколая прибув до "Охматдиту", щоб зустрітися з дітьми після поранень. Зокрема глава держави зустрінеться з дитиною, яку першу протезували в нашій державі.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах

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Візит Зеленського до "Охматдиту"

На День Святого Миколая Володимир Зеленський приїхав до "Охматдиту", щоб зустрітися з дітьми, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

 "Приїхав до "Охматдиту", щоб побачитися з дітками, які лікуються після поранень, почути про їхні захоплення та про них самих. І, зокрема, зустрітися з Мариною Пономарьовою з Херсонщини", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, дівчинка Марина — перша дитина з воєнною травмою, яку протезували в нашій державі. Раніше Президент записав для дівчинки відеопривітання з днем народження, у якому пообіцяв особисто зустрітися з нею. 

"Я пишаюся всіма нашими людьми, які допомагають українцям і українкам долати наслідки російських ударів, відновлювати життя. Щодня ми боремося за те, щоб українські діти жили в мирній, незалежній Україні, почувалися", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський у День ЗСУ вшанував пам'ять полеглих за Україну воїнів. Він поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

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