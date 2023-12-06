Зеленський у День ЗСУ вшанував пам'ять полеглих за Україну воїнів

Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті полеглих воїнів ЗСУ. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський в рамках заходів до Дня ЗСУ вшанував пам’ять українських захисників, які віддали свої життя за Батьківщину.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Як зазначається у повідомленні, глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Воїни почесної варти встановили до Стіни пам’яті вінок квітів від українського народу.

Також повідомляється, що пам’ять полеглих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, з нагоди Дня Збройних сил України, який кожного року святкують 6 грудня, Президент України Володимир Зеленський привітав усіх військових та подякував за оборону. Він наголосив, що цей день сильних та сміливих людей, які ризикують своїм життя задля України.