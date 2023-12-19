Зеленский прокомментировал высказывание Безуглой о Залужном

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Она предлагала уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и выражала недовольство его работой.

На это Зеленский отреагировал во время пресс-конференции.

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"Что касается Марьяны, Валеры, там есть еще несколько человек. Очень сложно. Они любят комментировать, ругать. Они часто там общаются. То они вместе едут на фронт, то они ссорятся. Это сложный для меня вопрос. Нам всем надо давать результат государству, а селфи — потом", — сказал он.

Зеленский заметил, что Залужный также является его представителем, как и все, кого он назначал.

"Что касается любых комментов в Facebook, извините, у меня нет времени на ежедневные лишние безрезультативные диалоги", — подчеркнул президент.

Напомним, что одиозный нардеп от "СН" Марианна Безуглая продолжает делать выпады в сторону Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На этот раз политика "возмутило" заявление генерала о том, что предыдущие военкомы "были профессионалами".

Также Зеленский рассказал, что с Залужным у них рабочие отношения. Он объяснил, что не комментировал слухи о "ссорах", потому что не хотел "кому-то помогать и развивать эту тематику".