Зеленський прокоментував висловлювання Безуглої про Залужного

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні скандальні заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона пропонувала звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та висловлювала невдоволення його роботою.

На це Зеленський відреагував під час пресконференції.

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"Що стосується Мар'яни, Валєри, там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони люблять коментувати, лайкати. Вони часто там спілкуються. То вони разом їдуть на фронт, то вони сваряться. Це складне для мене питання. Нам всім треба давати результат державі, а селфі — потім", — сказав він.

Зеленський зауважив, що Залужний також є його представником, як і всі, кого він призначав.

"Що стосується будь-яких коментів у Фейсбуці, вибачте, у мене немає часу на щоденні зайві безрезультативні діалоги", — наголосив президент.

Нагадаємо, що одіозна нардепка від "СН" Мар'яна Безугла продовжує робити випади в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Цього разу політикиню "обурила" заява генерала про те, що попередні військкоми "були професіоналами".

Також Зеленський розповів, що із Залужним в них робочі стосунки. Він пояснив, що не коментував чутки про "сварки", бо не хотів "комусь допомагати і розвивати цю тематику".