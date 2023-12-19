Зеленский прокомментировал внедрение множественного гражданства в Украине

Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отнесся к внедрению идеи множественного гражданства в Украине. Но при этом он заявил, что по этому поводу есть нюансы, однако, какие именно — не уточнил.

Об этом он заявил во время своей итоговой пресс-конференции.

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Глава государства заявил, что соответствующий закон есть.

"О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. Это было в нашей программе. Я действительно считаю, что это нормально. И я считаю, что украинцев действительно 60 миллионов. И не всем обязательно жить в Украине. У них есть история, есть свои семьи, кто-то родился в Канаде, Соединенных Штатах, но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать открывать бизнесы здесь, платить налоги и т.д., все это точно идет в плюс Украине", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "над этим надо думать, момент, только момент важный". Не надо, как он сказал, и "перегревать этот вопрос, но и рано нельзя".

"Есть тонкие вопросы во множественном гражданстве. Я бы хотел бы, чтобы люди за границей, особенно женщины и дети, слышали это, чтобы они, когда они трудоустраиваются и обретают новую жизнь, чтобы они все же не спешили отказываться от гражданства нашего государства. И это важно. Я думаю, что таких людей нам нельзя терять. И множественное гражданство частично, наверное, решает этот вопрос", — резюмировал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин. Также глава государства прокомментировал одиозные заявления Марьяны Безуглой в адрес Валерия Залужного.