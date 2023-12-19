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Зеленський прокоментував впровадження множинного громадянства в Україні

19 грудня 2023 22:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прокоментував впровадження множинного громадянства в Україні
Володимир Зеленський на пресконференції. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський схвально віднісся до запровадження ідеї множинного громадянства в Україні. Але при всьому цьому він заявив, що стосовно цього є нюанси, однак які саме — не уточнив.

Про це він заявив під час своєї підсумкової пресконференції.

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Голова держави заявив, що відповідний закон є.

"Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів. І не всім обов’язково жити в Україні. У них є історія, є свої сім’ї, хтось народився у Канаді, Сполучених Штатах, але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати відкривати бізнеси тут, сплачувати податки, тощо, все це точно йде в плюс Україні", — сказав Зеленський.

Голова держави наголосив, що "над цим треба думати, момент, тільки момент важливий". Не треба, як він сказав, і "перегрівати це питання, але і зарано не можна".

"Є тонкі питання у множинному громадянстві. Я б хотів би, щоб люди за кордоном, особливо жінки і діти, чули це, щоби вони, коли вони працевлаштовуються і знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не поспішали відмовлятися від громадянства нашої держави. І це важливо. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково, напевно, вирішує це питання", — резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон стосовно мобілізації жінок. Також голова держави прокоментував одіозні заяви Мар'яни Безуглої на адресу Валерія Залужного. 

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