Совещание Зеленского с руководителями ОВА – оперативная ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 июля, провел совещание с руководителями областных администраций. Среди ключевых тем была оперативная ситуация в каждом регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский встретился с руководителями ОВА

"Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы — оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", — говорится в сообщении.

Также президент вместе с руководителями ОВА обсудил важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Он считает, что вместе с США мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации и обеспечения укрытий.

"Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!" — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский во время поездки в американский город Солт-Лейк-Сити встретился с американскими губернаторами.

Также мы писали, что украинский лидер прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Гаррис.