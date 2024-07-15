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Зеленский провел совещание с руководителями ОВА — какие темы стали главными

15 июля 2024 13:30
Евгения Брюховецкая - редактор
Совещание Зеленского с руководителями ОВА – оперативная ситуация
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 июля, провел совещание с руководителями областных администраций. Среди ключевых тем была оперативная ситуация в каждом регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы — оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", — говорится в сообщении.

Также президент вместе с руководителями ОВА обсудил важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Он считает, что вместе с США мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации и обеспечения укрытий.

"Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!" — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский во время поездки в американский город Солт-Лейк-Сити встретился с американскими губернаторами.

Также мы писали, что украинский лидер прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Гаррис.

Владимир Зеленский Вячеслав Чаус Олег Синегубов война в Украине Александр Прокудин Максим Козицкий

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