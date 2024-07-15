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Зеленський провів нараду з керівниками ОВА — які теми стали головними

15 липня 2024 13:30
Євгенія Брюховецька - редактор
Нарада Зеленського з керівниками ОВА - оперативна ситуація
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 липня, провів нараду з керівниками обласних адміністрацій. Серед ключових тем була оперативна ситуація в кожному з регіонів.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Нарада з керівниками обласних адміністрацій. Ключові теми — оперативна ситуація в кожному регіоні, енергетика, фортифікації, безпека", — йдеться у повідомленні.

Також президент разом з керівниками ОВА обговорив важливість налагодження співпраці з представниками американських штатів. Він вважає, що разом із США ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.

"Дякую всім, хто працює заради України та наших людей!" — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський під час поїздки до американського міста Солт-Лейк-Сіті  зустрівся з американськими губернаторами. 

Також ми писали, що український лідер прибув з міжнародним візитом до Ірландії. В аеропорту "Шеннон" його зустрічав прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс.

Володимир Зеленський В'ячеслав Чаус Олег Синєгубов війна в Україні Олександр Прокудін Максим Козицький

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