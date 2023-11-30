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Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцом

30 ноября 2023 14:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры стран обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

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"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Благодарен за мощный "зимний" оборонный пакет от Германии, включая четыре системы IRIS-T, и за многолетнюю программу финансовой помощи. Это лучшие сигналы неослабевающей поддержки Германии", — отметил Глава государства.

Также Зеленский отметил, что государственные лидеры обсудили ситуацию в поле боя. Он проинформировал канцлера Германии о утреннем посещении Купянска, а также Херсона, Николаева и Одессы накануне.

"Также рассказал о ситуации в Черном море, функционировании "зернового коридора" и об усилиях, необходимых для дальнейшей защиты гражданского судоходства", — рассказал Зеленский.

Напоследок Глава государства поблагодарил Шольца за участие Германии в имплементации Формулы мира, в частности, за участие немецкого советника во встрече на Мальте и готовность принять участие в следующей встрече.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными, выполняющими наступательные операции в Херсонской области. Он выразил им свою благодарность.

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