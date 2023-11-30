Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери країн обговорили подальшу оборонну співпрацю.
Про це Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.
Зеленський переговорив з Шольцем
"Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Вдячний за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини", — зазначив Глава держави.
Також Зеленський зазначив, що державні лідери обговорили ситуацію на полі бою. Він проіфнормував канцлера Німеччини про ранкове відвідання Куп’янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні.
"Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства", — розповів Зеленський.
Наостанок Глава держави подякував Шольцу за участь Німеччини в імплементації Формули миру, зокрема за участь німецького радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.
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