Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Лідери країн обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Вдячний за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини", — зазначив Глава держави.

Також Зеленський зазначив, що державні лідери обговорили ситуацію на полі бою. Він проіфнормував канцлера Німеччини про ранкове відвідання Куп’янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні.

"Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства", — розповів Зеленський.

Наостанок Глава держави подякував Шольцу за участь Німеччини в імплементації Формули миру, зокрема за участь німецького радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які виконують наступальні операції в Херсонській області. Він висловив їм свою вдячність.