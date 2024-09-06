Зеленский и глава Пентагона Остин провели встречу в Германии 6 сентября

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Она прошла в рамках очередного заседания Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента Украины в пятницу, 6 сентября.

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"Мы благодарны за вашу четкую позицию по продолжению оказания нам всей необходимой военной поддержки и за лидерство США в формате "Рамштайн". Это — залог успеха на поле боя", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил президента США за объявленный пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В ходе беседы с главой Пентагона стороны подробно рассмотрели состав этого пакета и другие неотложные потребности украинских Сил обороны.

В ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность предоставления разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории России.

Зеленский также обратил внимание на то, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от постоянных вражеских атак.

В ходе встречи были обсуждены пути ускорения поставок военной помощи, в том числе из уже утвержденных пакетов поддержки, а также увеличения количества тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16. Отдельно президент призвал Соединенные Штаты инвестировать в развитие украинской оборонной промышленности.