В Днестре 6 сентября обнаружили тело утопленника

Пограничники нашли тело утопленника в Днестре
6 сентября 2024 16:31
Украинские пограничники на реке. Иллюстративное фото: ГПСУ
Во время очередного патрулирования вдоль реки Днестр пограничники обнаружили тело мужчины, запутавшегося в водорослях. Вероятно, мужчина пытался вплавь пересечь границу с Молдовой.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.
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После обнаружения тела на место прибыли спасатели из ГСЧС и полицейские, которые вытащили утопленника на берег. По предварительной информации, погибший был жителем Днепропетровской области 1971 года рождения.
"Он, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой. Однако сильное течение и водоросли стали для него роковыми", — говорится в сообщении.
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