Війна в Україні — Зеленський прокоментував мирний план Китаю і Бразилії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Мирний план Бразилії та Китаю "деструктивний", оскільки навіть не обговорювався з Києвом. Пропозиція країн ніяк не враховує позицію України та схожа на політичну заяву.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Metrópoles.

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Зеленський розкритикував ініціативу Бразилії та Китаю щодо завершення війни в Україні, назвавши її деструктивною. За його словами, ця пропозиція не враховує позицію України і більше схожа на політичну заяву.

Глава держави зазначив, що пропонував обом країнам сісти за стіл переговорів і обговорити ці питання.

"Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви повинні брати сторону Росії чи бути десь посередині? Що це за погляди — посередині чого. Ми не воюємо посередині. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити росіян", — заявив президент.

Зеленський також припустив, що цей мирний план, можливо, було узгоджено з Росією, що ставить під сумнів його справедливість і повагу до територіальної цілісності України.

"Як можна пропонувати, нічого нас не запитав. А Росія тут включається і каже: ми підтримуємо цю ініціативу. Ми ж не дурні. Для чого цей театр? Це точно не про справедливість, не про цінності і не з поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", — підсумував глава держави.