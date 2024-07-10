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Зеленский рассказал, как Украина планирует применять самолеты F-16

10 июля 2024 18:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Самолеты F-16 в Украине — как их будут применять
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь в защите неба. Самолеты, полученные Киевом, смогут лучше защитить украинцев.

Об этом глава государства сообщил на платформе X в среду, 10 июля.

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По словам Зеленского, истребители F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины.

"Я уверен, что они помогут нам лучше защитить украинцев от жестоких российских атак, таких как удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве на этой неделе", — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что ожидает расширения коалиции военно-воздушных сил путем присоединения новых участников.

"F-16 приближают справедливый и крепкий мир, демонстрируя, что террор должен терпеть поражение везде и всегда", — сообщил Президент.

Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за усиление украинских ВВС самолетами F-16.

"Благодарен Бельгии и Норвегии за их готовность предоставить нам свои истребители F-16", — подытожил Зеленский.

Зеленський про літаки F-16
Сообщение президента на платформе Х

Ранее глава государства заявил, что в ближайшее время в Украине ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16.

Также мы сообщали, что Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в текущем году.

Кроме того, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 уже находятся на пути в Украину. Их передают из Дании и Нидерландов.

Владимир Зеленский война ПВО президент самолеты война в Украине F-16 Саммит НАТО в Вашингтоне

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