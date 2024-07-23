Обращение Президента Зеленского к украинцам после проведения Ставки — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

После проведения Ставки верховного главнокомандующего 23 июля, где Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, Президент Украины обратился к украинцам.

Видео Президент Зеленский опубликовал в соцсетях.

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Обращение Зеленского — ключевые моменты

"Наша задача — всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте напрямую, но и по всей доступной глубине. Доступна нашей дальнобойности", — сказал Президент.

По словам Владимира Зеленского, идет сотрудничество с партнерами, чтобы увеличить уровень защиты Украины. Но пока партнеры принимают решения, украинские военные ищут свои варианты действий.

Важность дронов на фронте

"Ключевое при этом — наши дроны, наша гибкость в применении дронов. Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами во многих направлениях применения дронов. И это следует продолжать — и мы будем это продолжать", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил производителей и поставщиков дронов, а также тех, кто тренирует операторов беспилотников и способствует развитию этого направления. продвигает эту тему.

"Украинское лидерство в этом технологическом аспекте - оно действительно ощутимо", - подытожил Владимир Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot , обещанным Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ракеты и беспилотники РФ содержат иностранные компоненты, произведенные, по меньшей мере, в 19 странах мира. В Гааге в Евроюсте состоялась встреча, где присутствовавшие искали решение, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отреагировал на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о тотальном дефиците зенитных боеприпасов малой дальности . Он назвал причину.