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Зеленський на Ставці проаналізував ефективність нових українських дронів

23 липня 2024 17:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектацію бригад для своєчасної ротації. 

Багато уваги також приділяли можливостям завдавати ударів за лінію фронту. На Ставці проаналізували ефективність українських дронів та тактики російської армії щодо безпілотників. Було оцінено результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА.

"Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.

Раніше Зеленський заявив про підготовку чотирьох нових безпекових угод. Найближчим часом влада розпочне перемовини та оперативно підготує документи до підписання.

Володимир Зеленський війна українці безпілотники Україна ракета президент Олександр Сирський

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