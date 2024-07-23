Звернення Президента Зеленського до українців після проведення Ставки — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Після проведення Ставки верховного головнокомандувача 23 липня, де Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, Президент України звернувся до українців.

Відео президент Зеленський опублікував у соцмережах.

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Звернення Зеленського — ключові моменти

"Наше завдання — всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності", — сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, триває співпраця з партнерами, щоб збільшити рівень захисту України. Але поки партнери приймають рішення, українські військові шукають свої варіанти дій.

Важливість дронів на фронті

"Ключове при цьому — наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямах застосування дронів. І це варто продовжувати — і ми будемо це продовжувати", — підкреслив Зеленський.

Президент подякував виробникам та постачальникам дронів, а також тим, хто тренує операторів безпілотників та сприяє розвитку цього напряму.

"Українське лідерство в цьому технологічному аспекті — воно дійсно відчутне", — підсумував Володимир Зеленський.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

Раніше стало відомо, що ракети та безпілотники РФ містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. У Гаазі в Євроюсті відбулася зустріч, де присутні шукали рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує, аби створити для українців умови, непридатні для життя.

Головний редактор Defense Express Олег Катков відреагував на заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про тотальний дефіцит зенітних боєприпасів малої дальності. Він назвав причину.