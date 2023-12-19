Зеленский сказал, во сколько Украине обойдется новая волна мобилизации
Новая волна мобилизации обойдется украинскому бюджету в 500 млрд грн. И сейчас нет понимания, откуда страна может взять эти деньги.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.
Мобилизация будет стоить бюджету значительную сумму
По словам Президента, он поставит правительству вопрос о наличии средств для очередной мобилизации.
"Что касается финансов. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд грн. Поэтому я как президент, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины, я хотел бы понимания от премьер-министра, от министра финансов, откуда взять средства", — подчеркнул он.
Напомним, что сегодня стартовала итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского.
Президент заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.
Также во время пресс-конференции Зеленский сказал, что зимой украинское небо будут охранять еще несколько новых зенитно-ракетных систем Patriot.
Читайте Новини.LIVE!