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Зеленский сказал, во сколько Украине обойдется новая волна мобилизации

19 декабря 2023 18:32
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Зеленский сказал, во сколько Украине обойдется новая волна мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Новая волна мобилизации обойдется украинскому бюджету в 500 млрд грн. И сейчас нет понимания, откуда страна может взять эти деньги.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции.

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По словам Президента, он поставит правительству вопрос о наличии средств для очередной мобилизации.

"Что касается финансов. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд грн. Поэтому я как президент, как человек, много времени отдающий для того, чтобы найти ту или иную финансовую поддержку Украины, я хотел бы понимания от премьер-министра, от министра финансов, откуда взять средства", — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня стартовала итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского.

Президент заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также во время пресс-конференции Зеленский сказал, что зимой украинское небо будут охранять еще несколько новых зенитно-ракетных систем Patriot.

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