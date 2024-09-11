Война в Украине — Зеленский прокомментировал мирный план Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца. Глава государства даже не уверен в его существовании.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции четвертого саммита Крымской платформы в Киеве среду, 11 сентября.

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Президент заявил, что ему неизвестно о существовании "мирного плана" канцлера Германии Шольца. Он добавил, что даже не уверен в существовании этого плана.

"Мне ничего неизвестно. Не может быть никаких планов без Украины о нас. И я даже не уверен, что такой план существует", — заявил Зеленский.