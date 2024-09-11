Війна в Україні — Зеленський прокоментував мирний план Шольца

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає про "мирний план" канцлера Німеччини Олафа Шольца. Глава держави навіть не впевнений у його існуванні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві середу, 11 вересня.

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Президент заявив, що йому невідомо про існування "мирного плану" канцлера Німеччини Шольца. Він додав, що навіть не впевнений в існуванні цього плану.

"Мені нічого невідомо. Не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений навіть, що такий план існує", — заявив Зеленський.