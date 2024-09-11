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Зеленський спростував інформацію про наявність "мирного плану" Шольца

11 вересня 2024 18:26
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — Зеленський прокоментував мирний план Шольца
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Валерія Барановська - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає про "мирний план" канцлера Німеччини Олафа Шольца. Глава держави навіть не впевнений у його існуванні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський  під час пресконференції четвертого саміту Кримської платформи у Києві середу, 11 вересня.

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Президент заявив, що йому невідомо про існування "мирного плану" канцлера Німеччини Шольца. Він додав, що навіть не впевнений в існуванні цього плану.

"Мені нічого невідомо. Не може бути ніяких планів без України про нас. І я не впевнений навіть, що такий план існує", — заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський Німеччина Україна Кримська платформа Олаф Шольц війна в Україні

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