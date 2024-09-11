Война в Украине — применяла ли Россия иранские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пока нет подтверждений относительно применения иранских баллистических ракет по территории Украины. Существуют лишь доказательства использования иранских дронов, в частности, тех, что производятся в России.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос Новини.LIVE во время пресс-конференции четвертого саммита Крымской платформы в Киеве в среду, 11 сентября.

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Зеленский заявил, что пока нет подтверждений по применению иранских баллистических ракет по территории Украины. Выступая перед журналистами, президент отметил, что получил информацию от международных партнеров о количестве ракет, однако подтвердить применение не может.

"Пока мы знаем, что у нас есть использование большого количества иранских дронов. Также есть лицензии, по которым РФ производит иранские дроны на своей территории. По применению иранских ракет деталей пока нет", — подчеркнул глава государства.