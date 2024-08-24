Зеленский обсудил помощь Украине с канцлером Германии

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким федеральным канцлером Олафом Шольцем. Стороны обсудили использование замороженных активов России в интересах Украины.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале в субботу, 24 августа.

Читайте также:

Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом

"Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира", — отметил глава государства.

Также стороны обсудили ситуацию на линии фронта и текущие потребности ВСУ, особенно в бронетехнике и средствах ПВО.

"Попутно обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайна", — добавил Зеленский, и отметил соболезнование главе немецкого правительства из-за трагедии в Золингене во время фестиваля, который произошел в пятницу, 23 августа.