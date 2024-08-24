Зеленский обсудил помощь Украине с канцлером Германии

Зеленский и Шольц обсудили использование замороженных активов России для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким федеральным канцлером Олафом Шольцем. Стороны обсудили использование замороженных активов России в интересах Украины.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале в субботу, 24 августа.
Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом
"Поблагодарил Германию за два с половиной года лидерства. Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и продолжительного мира", — отметил глава государства.
Также стороны обсудили ситуацию на линии фронта и текущие потребности ВСУ, особенно в бронетехнике и средствах ПВО.
"Попутно обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использование замороженных активов РФ, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайна", — добавил Зеленский, и отметил соболезнование главе немецкого правительства из-за трагедии в Золингене во время фестиваля, который произошел в пятницу, 23 августа.
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