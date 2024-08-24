Зеленський обговорив допомогу Україні з канцлером Німеччини

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким федеральним канцлером Олафом Шольцем. Сторони обговорили використання заморожених активів Росії на користь України.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі у суботу, 24 серпня.

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Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем

"Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру", — зауважив глава держави.

Також сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та поточні потреби ЗСУ, особливо, в бронетехніці й засобах ППО.

"Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну", — додав Зеленський, та наголосив про співчуття главі німецького уряду через трагедію в Золінгені під час фестивалю, який трапився у п'ятницю, 23 серпня.