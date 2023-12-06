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Зеленский в День ВСУ почтил память павших за Украину воинов

6 декабря 2023 10:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский в День ВСУ почтил память павших за Украину воинов
Владимир Зеленский во время чествования памяти павших воинов ВСУ. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 6 декабря, отмечают День Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский в рамках мероприятий ко Дню ВСУ почтил память украинских защитников, отдавших свою жизнь за Родину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается в сообщении, глава государства возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Воины почетного караула установили к Стене памяти венок цветов украинского народа.

Также сообщается, что память павших защитников Украины почтили минутой молчания.

Напомним, по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуют 6 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех военных и поблагодарил за оборону. Он отметил, что это день сильных и смелых людей, рискующих своей жизнью ради Украины.

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