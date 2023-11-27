Зеленский в новом обращении рассказал о последствиях непогоды в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях непогоды в течение суток. По его словам, в Одесской области погибли пять человек.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Последствия непогоды в Украине

Глава государства рассказал, что в результате непогоды были обесточены почти 1 500 населенных пунктов в 17 областях. Сейчас повсюду работают энергетики.

"По состоянию на данный момент из-за непогоды погибли, больше всего — в Одесской области, пять человек, по меньшей мере 19 человек пострадали", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что эпицентр циклона перемещается в северные области.

Международные мероприятия

Сегодня, 27 ноября, Зеленский провел подготовительное совещание по разным международным мероприятиям, которые планируются в ближайшие недели и до конца года.

"Четко видим украинскую перспективу и то, что необходимо для достижения наших целей. Каждый день работаем с партнерами ради новых пакетов оборонной поддержки — поддержки для наших воинов", — подчеркнул он.

Война в Украине

Глава государства подписал очередной указ о награждении солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины государственными наградами — 115 военных. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России уже отмечены 64 258 воинов из всех Сил обороны и безопасности Украины.

"Массовая храбрость, массовая стойкость, массовая направленность на то, чтобы именно Украина получала преимущества в этой войне. Я благодарю всех, кто сражается ради Украины и украинцев! Спасибо всем командирам, которые заботятся о жизни солдат! Спасибо всем, кто сосредоточен именно на том, как сделать наше государство сильнее — все наше государство. В одиночку эту битву не выиграешь — только вместе, все, кто заботится друг о друге и Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня 27 ноября провел важный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это произошло накануне заседания Европейского совета в декабре.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Он поблагодарил их за визит в Киев.