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Важливий сигнал — Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою ЄІБ

27 листопада 2023 20:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Важливий сигнал — Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою ЄІБ
Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку. Він подякував їм за візит до Києва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з представниками ЄІБ

"Дякую за візит до України та рішення про відкриття Регіонального представництва ЄІБ у Києві", — наголосив глава держави.

За його словами, це важливий сигнал для українців, що вони вірять в країну та розвиток держави. Зеленський додав, що також це має велике значення і для українського бізнесу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили нещодавні події на Близькому Сході.

Також ми писали, що Володимир Зеленського провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва 25 листопада.

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