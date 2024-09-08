Зеленский сказал, когда и кому презентует План победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина работает над "Планом победы" и скоро представит его американским политикам. Некоторые его детали уже были обсуждены с конгрессменами США.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Украина работает с представителями обеих партий США.

Президент отметил, что во время встречи с конгрессменами в Италии речь шла о "Плане победы" Украины в войне.

"На полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины — об определенных его деталях", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что наработки скоро будут показаны руководству страны.

"Полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты — Дональду Трампу и Камале Харрис", — добавил Зеленский.