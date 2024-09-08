Зеленський сказав, коли і кому презентує План перемоги України у війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна працює над "Планом перемоги" і скоро представить його американським політикам. Деякі його деталі вже було обговорено з конгресменами США.

Про це в неділю, 8 вересня, у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, Україна працює з представниками обох партій США.

Президент зазначив, що під час зустрічі з конгресменами в Італії мова йшла про "План перемоги" України у війні.

"На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України — про певні його деталі", — сказав глава держави.

Він підкреслив, що напрацювання скоро будуть показані керівництву країни.

"Повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Джо Байдену й обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс", — додав Зеленський.