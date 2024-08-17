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Зеленский в обращении прояснил ситуацию в Донецкой области и призвал партнеров предоставить оружие

17 августа 2024 20:01
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленский обратился с призывом к партнерам из-за обострения на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Российская армия наиболее активна в Донецкой области, там оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции. Некоторые барьеры от партнеров мешают ослаблять позиции России на фронте.

Об этом в субботу, 17 августа, в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Украине нужно дальнобойное оружие

По словам президента, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский несколько раз докладывал о ситуации на фронте.

"Всегда первостепенное внимание фронтовым направлениям. Прежде всего Донбасу. Больше всего российских штурмов именно там", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские власти делают все, чтобы дать воинам необходимое оружие и подкрепление.

"Важно, чтобы партнеры убрали барьеры, мешающие нам ослаблять российские позиции именно так, как в этом нуждается ход войны", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что именно дальнобойное оружие может решить все наиболее стратегические вопросы этой войны.

"Смелость наших воинов, стойкость наших боевых бригад сейчас компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров. Мы смогли бы лишить оккупанта любой возможности продвигаться, разрушать, если бы наша дальнобойность была достаточной", — добавил президент.

Украинский лидер сообщил, что Украина будет усиливать дипломатическую работу.

"Будем настаивать на том, что нужны смелые шаги, смелые решения. И мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь,  чтобы они помогли. Это и Соединенные Штаты, и Британия, и Франция, и другие партнеры", — подытожил Зеленский.

Зеленский
Сообщение Зеленского в Facebook

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