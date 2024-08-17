Зеленський звернувся із закликом до партнерів через загострення на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська армія найбільш активна на Донеччині, там окупанти намагаються штурмувати українські позиції. Деякі бар'єри від партнерів заважають послаблювати позиції Росії на фронті.

Про це в суботу, 17 серпня, у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Україні потрібна далекобійна зброя

За словами президента, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський кілька разів доповідав про ситуацію на фронті.

"Завжди першочергова увага фронтовим напрямкам. Передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українська влада робить все, аби дати воїнам необхідну зброю та посилення.

"Важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що саме далекобійна зброя може вирішити всі найбільш стратегічні питання цієї війни.

"Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою", — додав президент.

Український лідер повідомив, що Україна посилюватиме дипломатичну роботу.

"Будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. І ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", — підсумував Зеленський.