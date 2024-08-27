Зеленський відповів чи має зв'язок Курська операція ЗСУ з Формулою миру

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи є зв'язок між операцією Збройних сил України в Курській області та зривом енергетичних переговорів у Катарі, про який писали деякі медіа. Він запевнив, що дії ЗСУ на Курщині мають стосунок до другого Саміту миру.

Про це він заявив під час пресконференції на форумі Україна 2024. Незалежність.

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"Курська операція не пов’язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язані Курська операція з Самітом миру другим? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", — заявив Президент України.

Також на питання журналістки щодо чуток про зрив на тлі подій в Курській області енергетичних переговорів в Катарі, аби змусити Росію припинити обстріли енергетичних об'єктів, Зеленський заявив, що вкладає інший сенс у наступ.

"Це зовсім не пов’язані речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. Курська операція — один з етапів цього процесу. Вона (енергетична зустріч. — Ред.) не зірвалась, вона була проведена у форматі онлайн", — підсумував Зеленський.