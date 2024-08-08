Победа Александра Хижняка на Олимпиаде-2024 — реакция Зеленского

Украинский золотомедалист Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу украинского боксера Александра Хижняка на Олимпийских играх-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Он поблагодарил чемпиона за "золото".

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже — для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" — отметил Зеленский.

Как известно, Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весовой категории до 80 кг. Украинец победил чемпиона мира казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей 3:2. Это его первая золотая медаль и третье золото Украины на Олимпиаде-2024 в Париже.

Для Хижняка это был второй финал Олимпиады. В Токио-2020 он близко подошел к "золоту", но получил "серебро". На пути к финалу в Париже боксер завоевал три победы, включая последнюю, где победил действующего олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеза.