Перемога Олександра Хижняка на Олімпіаді-2024 — реакція Зеленського

Український золотомедаліст Олександр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу українського боксера Олександра Хижняка на Олімпійських іграх-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Він подякував чемпіону за "золото".

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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Володимир Зеленський про перемогу Олександра Хижняка

"Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі — для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!" — зазначив Зеленський.

Як відомо, Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Українець переміг чемпіона світу казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів 3:2. Це його перша золота медаль та третє "золото" України на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Для Хижняка це був другий фінал Олімпіади. В Токіо-2020 він близько підійшов до "золота", але здобув "срібло". На шляху до фіналу у Парижі боксер виборов три перемоги, включно з останньою, де переміг чинного олімпійського чемпіона кубинця Арлена Лопеза.